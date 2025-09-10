Территорию в районе Толги застроят малоэтажками

В Ярославле незастроенную территорию в районе поселка Толга отдадут под комплексное развитие. Постановление подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Постановление мэрии Ярославля Фото: Постановление мэрии Ярославля

Общая площадь под КРТ составляет 537 тыс. кв.м. Там можно будет построить дома в 3-4 этажа. Для обеспечения населения социальными объектами на обозначенной территории нужно возвести два детсада по 250 мест и одну школу на 800 мест. На реализацию проекта власти дадут застройщику 10 лет с момента заключения договора. Инвестора выберут по результатам аукциона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что город за два года заработал на КРТ свыше 500 млн руб.

Алла Чижова