Ярославль заработал на КРТ свыше 500 млн рублей

В бюджет Ярославля за период с 2023 по 2025 год поступило 517 млн руб. по итогам проведения аукционов на право заключения договоров комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра и директор департамента градостроительства Александр Черневский на открытом совещании в мэрии.

В результате заключения договоров КРТ в Ярославле должно появиться 638 тыс. новых кв.м. жилья, планируется построить восемь детских садов (в том числе два за счет инвесторов) и четыре школы.

В настоящее время властями ведется работа по 18 проектам: по шести — договоры заключены, еще по шести — соглашения заключат до конца года, еще шесть — реализуют в 2026 году.

Алла Чижова