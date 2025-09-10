Постпред Ульянов обвинил Запад в подрыве режима ядерного нераспространения

По оценкам постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, страны Запада выбрали путь максимального давления на Иран вместо постепенного построения доверия между сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«То, что страны Запада открыто делают у всех на глазах с Ираном, представляет собой ни что иное как подрыв основополагающих принципов международного права и режима ядерного нераспространения»,— приводит пресс-служба постпредства слова господина Ульянова. Спустя 10 лет после вступления в силу СВПД не были полностью достигнуты цели договора, считает постпред.

СВПД — соглашение 2015 года по иранской ядерной сделке, подписанное «евротройкой» (Франция, Германия и Великобритания), Россией, Китаем и США (последние вышли из соглашения в 2018 году). По условиям договора, европейские страны, в частности, должны были полностью отменить свои односторонние санкции в отношении Ирана.

28 августа «евротройка» направила в СБ ООН письмо о необходимости запустить snapback. Механизм предусмотрен СВПД и позволяет любому из участников соглашения потребовать возвращения против Ирана санкций Совета Безопасности ООН. Формальным основанием для требования стало то, что Иран, по версии европейцев, нарушил положения СВПД. Российская сторона считает попытки запустить snapback незаконными.

