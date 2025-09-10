В пригороде Новороссийска осколки беспилотника повредили нежилое здание

Во время воздушной атаки на Новороссийск на окраине курортного поселка Широкая Балка фрагменты беспилотника попали в нежилое строение, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отдыхающие эвакуированы с пляжей в Широкой Балке, Абрау-Дюрсо и Южной Озереевке.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Пострадавших нет.

Мэрия Новороссийска объявила об угрозе атаки беспилотников в 11:39, сигнал «внимание всем» с включением в городе сирен прозвучал в 12:09. Одновременно был приостановлен прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В 13:21 угрозу атаки БПЛА отменили.

По данным главы Новороссийска Андрея Кравченко, угроза атаки с воздуха в городе сохраняется, горожан призывают проявлять осторожность. Минувшей ночью вблизи Новороссийска была отражена атака безэкипажного катера, на береговой линии звучала сирена.

Анна Перова, Краснодар