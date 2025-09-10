Россия потребовала от УВКПЧ отозвать заявления о произошедшем в Буче

Россия уже три с половиной года пытается получить от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ясную информацию о событиях в украинском городе Буча весной 2022 года. Об этом заявил представитель РФ на 60-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Россия стремится добиться правды о том, что же действительно произошло», — заявил российский представитель (цитата по ТАСС). Он добавил, что в апреле 2022 года этот населенный пункт в Киевской области «перешел под контроль украинских властей».

Дипломат подчеркнул, что адресованные верховному комиссару Фолькеру Тюрку и ведомству многочисленные запросы остаются без конкретного ответа. Российская сторона требует предоставить данные или официально отозвать заявления, обвиняющие Россию в причастности к убийствам мирных жителей. Представитель РФ отметил, что вместо этого Москва получает только политизированные обвинения.