Не всем страшен ДЭГ

В сентябре 2025 года Томская область останется единственным сибирским регионом, применяющим дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Процедура будет использована на выборах городской думы Томска. Не все оппозиционные партии готовы использовать этот инструмент для мобилизации своего электората, сомневаясь в его прозрачности. По мнению политологов, на этот раз ДЭГ могут воспользоваться больше томичей, чем на довыборах в муниципальный парламент в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые политические силы по-прежнему считают ДЭГ недостаточно прозрачной процедурой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Некоторые политические силы по-прежнему считают ДЭГ недостаточно прозрачной процедурой

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Томской области 28 июля стартовал прием заявлений на участие в ДЭГ. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале избирательной комиссии региона. Томская область в сентябре 2025 года станет единственным сибирским регионом с применением онлайн-голосования.

ДЭГ применяется на выборах в Томской области с 2022 года. В том числе, оно использовалось на довыборах в гордуму Томска в четырех одномандатных округах, которые состоялись в сентябре 2024-го.

Как писал «Ъ-Сибирь», во всех округах тогда победили кандидаты от «Единой России» (ЕР). Их результат в ДЭГ непринципиально отличался от итогов голосования на традиционных участках. Например, заместитель руководителя областного филиала фонда «Защитники Отечества» Диана Смолева в округе №4 получила 291 голос онлайн (52,53% от числа участников ДЭГ) и 678 на участках (53,13%). Проректор Томского политехнического университета Игорь Разживин в округе №2 набрал 259 голосов онлайн (50,78%) и 730 на участках (49,79%).

В региональном отделении ЕР о своих ожиданиях, касающихся числа участников ДЭГ, не ответили. Оценки онлайн-голосования представителей оппозиционных партий разошлись. «К ДЭГ мы относимся положительно, каких-либо проблем с ним у нас не возникало. Уже начали призывать пройти регистрацию. Наш избиратель редко доходит до участка, а вот на “Госуслугах” проголосует»,— сказал «Ъ-Сибирь» лидер фракции ЛДПР в гордуме действующего созыва Юрий Ворошилин. Нет претензий к использованию электронного голосования и у «Новых людей». «Повышение явки — это всегда хорошо, учитывая особенность нашего региона (традиционно низкая явка.— «Ъ»). Мы считаем, что это позитивный инструмент, которым однозначно стоит пользоваться»,— заметила член фракции этой партии Ксения Старикова. Впрочем, по ее мнению, процедура подсчета голосов в ДЭГ остается не до конца прозрачной, и «если бы была возможность подключать к этому федеральных наблюдателей, например, то было бы лучше».

Коммунисты, напротив, остаются принципиальными противниками такой формы голосования. «Партия никогда не призывала и не будет призывать к участию в голосовании с помощью ДЭГ. Возникает большое количество вопросов к функционированию данной системы, насколько она прозрачна и можно ли отследить свои голоса»,— сформулировал в беседе с «Ъ-Сибирь» позицию КПРФ вице-спикер гордумы Андрей Петров.

В 2024 году в четырех одномандатных округах ДЭГ воспользовались в общей сложности 2,2 тыс. томичей. На участках и с помощью переносных ящиков проголосовало около 6 тыс. человек.

«Допускаю, что порог голосующих в ДЭГ в эту кампанию будет выше, чем в прежние кампании, потому что, как минимум, больше людей узнают о таком способе голосования и идентифицируют его как приемлемый для себя»,— прогнозирует томский электоральный эксперт Анна Юдина.

По ее словам, при использовании онлайн-голосования «существуют тенденции к использованию административной мобилизации, но среди голосующих в данном случае возрастает возможность протестного голосования».

Заявления на участие в ДЭГ зарегистрированные в Томске граждане, имеющие право голоса, смогут подать на портале «Госуслуги» до 23:59 часов по московскому времени 8 сентября 2025 года. Само голосование пройдет с 12 по 14 сентября.

Валерий Лавский