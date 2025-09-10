Филиалы российских вузов за рубежом перейдут на новую модель высшего образования
Филиалы российских вузов за рубежом тоже перейдут на новую модель высшего образования, заявил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко. Его слова на встрече со студентами филиалов МГУ и МГИМО в Астане приводит ТАСС.
Отвечая на вопрос студента о подготовке бакалавров и магистрантов за рубежом, господин Чернышенко отметил, что в основе новой модели лежат «фундаментальность и практикоориентированность». По словам зампредседателя, важно учитывать запросы иностранных студентов и решать вопросы взаимного признания высшего образования с зарубежными странами.
Работа над обновлением национальной системы высшего образования ведется с мая 2022 года. Тогда Минобрнауки анонсировало отказ от так называемой Болонской системы. Чиновники предложили заменить систему бакалавриат—магистратура на два других уровня: базовое высшее и специализированное высшее с последующей аспирантурой. В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему. В нем участвуют МАИ, НИТУ МИСИС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Петербургский горный университет и Томский госуниверситет. «Пилот» должен завершиться к 2026 году.
