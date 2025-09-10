В Берлине без света остаются 20 тыс. квартир и частных домов

Около 20 тыс. домохозяйств и учреждений на юго-востоке Берлина до сих пор остаются без электричества после масштабного блэкаута 9 сентября. Как сообщает агентство DPA, ремонтные работы продолжаются, в течение ночи подачу электричества восстановили почти 30 тыс. домохозяйств.

Местный оператор энергосети Stromnetz Berlin попросил абонентов, которым восстановили подачу электричества, ограничить его использование, что позволит стабилизировать всю сеть и облегчит специалистам работу по подключению остальных домохозяйств. Оператор также предупредил, что полное восстановление энергоснабжения возможно не раньше 11 сентября.

Как сообщили накануне власти Берлина, блэкаут, скорее всего, произошел из-за поджога двух опор ЛЭП на юго-востоке города. Изначально без электричества остались порядка 50 тыс. абонентов — частных домохозяйств, организаций и предприятий. Полиция считает, что поджог ЛЭП был диверсией по политическим мотивам. К какой политической силе могут относиться преступники, правоохранители пока не сообщили.

Алена Миклашевская