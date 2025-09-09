В Берлине произошел блэкаут после поджога ЛЭП «политическими диверсантами»

В Берлине полиция расследует поджог двух опор ЛЭП на юго-востоке города, из-за которого было нарушено электроснабжение. Без электричества остались порядка 50 тысяч абонентов — частных домохозяйств, организаций и предприятий. К настоящему моменту подача энергии восстановлено лишь частично.

Ремонтные работы на электросетях могут продлиться до среды, сообщил оператор распределительных сетей Stromnetz Berlin.

Полиция считает, что поджог ЛЭП был диверсией по политическим мотивам, сообщает агентство DPA. К какой политической силе могут относиться преступники, правоохранители пока не сообщили.

По данным радиостанции RBB24, пожар произошел рано утром 9 сентября, после чего на улицах нескольких районов пропало освещение, встали трамваи.