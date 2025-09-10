Учредителя «ВанавараЭнергоком» отправили в СИЗО по делу о хищении 480 млн руб.

Суд Красноярска избрал меру пресечения учредителю ресурсоснабжающей организации ООО «ВанавараЭнергоком» и его сообщнику по делу о хищении свыше 481 млн руб., выделенных на компенсацию коммунальных услуг жителям Эвенкии. Учредителя компании поместили в СИЗО до 18 октября, сообщника отправили под домашний арест. Фигурантам дела вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2016-го по 2021 год гендиректор фирмы создала преимущество для ООО «Энергоресурс», ООО «Кросс Арктик Групп» в рамках кампании по северному завозу топлива. По данным СУ СКР региона, фиктивные торги привели к завышению стоимости контрактов на 260 млн руб., что повлияло на коммунальные тарифы для населения. После этого в администрацию Эвенкийского района были предоставлены поддельные документы для получения субсидии более чем на 480 млн руб.

Полученными средствами мошенники распорядились по своему усмотрению. В августе стало известно, что суд поместил под стражу гендиректора «ВанавараЭнергоком».

Александра Стрелкова