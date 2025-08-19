По делу о хищении арестована глава красноярской ресурсоснабжающей организации

Красноярский суд, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал арест гендиректора ресурсоснабжающей организации. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России (СКР). По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о компании «Ванаварэнергоком» и ее главе Оксане Рыжиковой.

В материалах дела указывается, что в период с октября 2016-го по январь 2021 года топ-менеджер с сообщниками (их следствию предстоит установить) разработала схему хищения бюджетных средств. Гендиректор, по версии следствия, проводила фиктивные аукционы для заключения договоров поставки нефти, в которых участвовали две подконтрольные ей фирмы. Торги намеренно признавались несостоявшимися, что позволяло увеличивать стоимость в новых закупочных процедурах.

«В результате договорная стоимость нефти была завышена на сумму около 260 млн руб., что напрямую влияло на формирование тарифов на тепловую энергию и размер коммунальных платежей для населения села Ванавара»,— рассказала официальный представитель управления СКР Лариса Нейланд.

В последующем гендиректор предоставила в администрацию Эвенкийского района липовые документы о размере коммунальных платежей для получения компенсации части затрат на оплату населением услуг. На основании этих бумаг компании было перечислено более 480 млн руб., которые, как считает следствие, были похищены.

Илья Николаев