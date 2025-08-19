По делу о хищении арестована глава красноярской ресурсоснабжающей организации
Красноярский суд, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал арест гендиректора ресурсоснабжающей организации. В отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что грозит до десяти лет лишения свободы, рассказали в краевом управлении Следственного комитета России (СКР). По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о компании «Ванаварэнергоком» и ее главе Оксане Рыжиковой.
В материалах дела указывается, что в период с октября 2016-го по январь 2021 года топ-менеджер с сообщниками (их следствию предстоит установить) разработала схему хищения бюджетных средств. Гендиректор, по версии следствия, проводила фиктивные аукционы для заключения договоров поставки нефти, в которых участвовали две подконтрольные ей фирмы. Торги намеренно признавались несостоявшимися, что позволяло увеличивать стоимость в новых закупочных процедурах.
«В результате договорная стоимость нефти была завышена на сумму около 260 млн руб., что напрямую влияло на формирование тарифов на тепловую энергию и размер коммунальных платежей для населения села Ванавара»,— рассказала официальный представитель управления СКР Лариса Нейланд.
В последующем гендиректор предоставила в администрацию Эвенкийского района липовые документы о размере коммунальных платежей для получения компенсации части затрат на оплату населением услуг. На основании этих бумаг компании было перечислено более 480 млн руб., которые, как считает следствие, были похищены.