«Оренбург» сыграет с «Пари НН» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске

Матч восьмого тура Российской премьер-лиги между нижегородским «Пари НН» и «Оренбургом» пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игра начнется в субботу, 13 сентября, в 14:00 (MSK).

Домашний стадион «Пари НН» «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде закрыт на ремонт. Команда временно принимает соперников в Саранске.

Футболисты «Оренбурга» ранее сыграли на «Мордовия Арене» 7 декабря 2019 года. Тогда они уступили «Тамбову» со счетом 0:3.

Андрей Сазонов