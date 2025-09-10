В Кушве прокуратура начала проверку после обрушения потолка в доме

Прокуратура Кушвы (Свердловская область) организовала проверку после обрушения перекрытия на потолке в двухэтажном многоквартирном доме по адресу ул. Рабочая, 66. По данным областной прокуратуры, пострадавших в результате происшествия нет. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В двухподъездном доме 1960 года постройки находится 12 квартир. По предварительной информации, потолок частично обрушился 9 сентября в 8:10. Специализированная организация не проводила обследование дома на устойчивость конструкций, аварийным дом не признавался. Перекрытие могло разрушиться из-за протечки кровли и намокания.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения жильцов аварийного дома в Серове (Свердловская область), которых не расселяют в новое жилье. В деревянном доме разрушаются фасад, несущие конструкции и потолочные перекрытия.

Ирина Пичурина