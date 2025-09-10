Суд Приморского края признал банкротом экс-гендиректора «Восточной верфи»

Арбитражный суд Приморского края признал банкротом бывшего генерального директора и совладельца АО «Восточная верфь» Геннадия Лазарева. Это следует из материалов суда.

Бывший генеральный директор и совладелец АО «Восточная верфь» Геннадий Лазарев

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Суд ввел процедуру реализации имущества должника сроком на шесть месяцев. Заявление о банкротстве Геннадий Лазарев подал в марте этого года. «Интерфакс» пишет, что он сообщил о наличии задолженности в размере 3 млрд 175 млн руб.

В конце марта 2024 года Геннадий Лазарев был арестован. По данным следствия, он возглавлял организованное преступное сообщество (ОПС), в состав которого также входил экс-прокурор Приморья Валерий Василенко. С 2017-го по апрель 2022 года участники ОПС похитили у «Восточной верфи» более 13 млн руб., а также обманом пытались украсть у гендиректора компании акции на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, члены сообщества незаконно приобрели имущество на сумму более 46 млн. руб.