Суд отказался вернуть прокурору дело о многомиллионных хищениях на «Восточной верфи»

В ходе продолжающегося в Первомайском районном суде Владивостока процесса о злоупотреблениях на АО «Восточная верфь», защита бывшего врио гендиректора оборонного предприятия Олега Зубахина заявила ходатайство о возвращении уголовного дела прокурора для устранения препятствий его рассмотрения судом.

По мнению адвокатов господина Зубахина, их подзащитный, в частности, не может обвиняться в участии в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК). Дело в том, пояснила защита, что Олег Зубахин поступил на работу в АО «Восточная верфь» в апреле 2021 года, а последнее преступление, как сказано в обвинительно заключении, инкриминируемое ОПС, было совершено в феврале 2013 года и касалось оно хищений во Владивостокском госуниверситете экономики и сервиса (ВГУЭС).

По словам адвокатов, в обвинении «не указаны форма вины и мотивы участия Зубахина в организованном преступном сообществе, а также в чем заключалась прямая или косвенная финансовая или иная материальная выгода» для него. «Отсутствие обязательных признаков преступления при описании деяния, предусмотренного ст. 210 УК, не позволяет подзащитному возражать против предъявленного обвинения, чем нарушаются его права предусмотренные ч. 4 ст. 47 УПК. Возможность исправить этот недостаток следствия у суда не имеется»,— сделала вывод защита.

Судья Антон Ефимов ходатайство защиты отклонил.

По версии следствия, с 2017 года по апрель 2022 года участники ОПС, в состав которого входил и экс-прокурор Приморья Валерий Василенко, похитили у АО «Восточная верфь» свыше 13 млн руб., большая часть которых пошла на оплату труда экипажа катамарана «Улисс». Помимо этого, считает следствие, путем обмана участники группы пытались похитить у миноритарного акционера и гендиректора верфи Игоря Мирошниченко акции на сумму более 2,2 млн руб. Кроме того, участникам предполагаемого ОПС вменяют в вину легализацию незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб. Защита настаивает на абсурдности обвинения.

Следствие называет Валерия Василенко главой структурного подразделения ОПС, руководителем которого считает экс-совладельца «Восточной верфи», многолетнего депутата парламента Приморья Геннадия Лазарева.

По данным следствия, члены другого подразделения ОПС Геннадия Лазарева совершали злоупотребления с недвижимостью Минобрнауки РФ. Геннадий Лазарев также долгое время занимал пост ректора ВГУЭС. Геннадий Лазарев и входившие в ОПС сотрудники ВГУЭС «обманным путем похитили через подконтрольные им юридические лица 16 объектов имущества, принадлежащих Министерству науки и высшего образования РФ», во Владивостоке и Находке.

