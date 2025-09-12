Степу Соловьёва прооперируют в октябре

5 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Вологда» мы рассказали историю восьмилетнего Степы Соловьёва из Вологодской области («Человек с отверткой», Светлана Иванова). У мальчика образовалась опухоль в лобно-глазничной области черепа, деформируются кости лица, есть риск прорастания опухолевых клеток в мозг. Московские нейрохирурги готовы удалить новообразование с одномоментной пластикой костного дефекта при помощи индивидуального биосовместимого имплантата. Но оплатить дорогую операцию семья Соловьёвых не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 302 950 руб.) собрана. Родители Степы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Степа Соловьев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Степа Соловьев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 5 сентября 10 215 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Вологда», «Саратов», «Курск», «Мордовия» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 71 компания исчерпывающе помогли 76 детям, собрано 29 655 358 руб.