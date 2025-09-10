Аналитики Opta определили главного фаворита Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов по версии аналитического бюро Opta Sports. Шансы команды составляют 20,4%.

Вторым фаворитом считается лондонский «Арсенал» (16%). Действующий победитель Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» стал третьим (12%). В топ-5 претендентов также попали английский «Манчестер Сити» и испанская «Барселона», шансы которых оцениваются в 8,4%.

Общий этап Лиги чемпионов, состоящий из восьми туров, стартует 16 сентября и завершится 28 января. Финал турнира пройдет 30 мая на стадионе Puskas Arena в Будапеште.

Таисия Орлова