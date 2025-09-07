Тоннелям нашли источник света
В Ижевске отремонтируют шесть подземных переходов до конца 2027 года
В начале осени начнется ремонт двух «проблемных» подземных переходов Ижевска. Это тоннель через улицу Удмуртскую, законсервированный из-за разрыва контракта с подрядчиком, и переход на перекрестке улиц Советской и Максима Горького, на который жаловались представители «Народного фронта». Сверх этого, городские власти анонсировали обновление в 2026 году переходов возле Монтажного техникума и магазина «Электротехника в быту». Всего же в ближайшую трехлетку, с учетом еще двух неназванных объектов, будет отремонтировано шесть тоннелей. Как сейчас выглядят пешеходные переходы Ижевска — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
1 / 17