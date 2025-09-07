Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тоннелям нашли источник света

В Ижевске отремонтируют шесть подземных переходов до конца 2027 года

В начале осени начнется ремонт двух «проблемных» подземных переходов Ижевска. Это тоннель через улицу Удмуртскую, законсервированный из-за разрыва контракта с подрядчиком, и переход на перекрестке улиц Советской и Максима Горького, на который жаловались представители «Народного фронта». Сверх этого, городские власти анонсировали обновление в 2026 году переходов возле Монтажного техникума и магазина «Электротехника в быту». Всего же в ближайшую трехлетку, с учетом еще двух неназванных объектов, будет отремонтировано шесть тоннелей. Как сейчас выглядят пешеходные переходы Ижевска — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Предыдущая фотография
Подземный переход около собора Александра Невского

Подземный переход около собора Александра Невского

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход около собора Александра Невского

Подземный переход около собора Александра Невского

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход около собора Александра Невского

Подземный переход около собора Александра Невского

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле УдГУ

Подземный переход возле УдГУ

Фото: Максим Александров, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход на Воткинском шоссе

Подземный переход на Воткинском шоссе

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход на Воткинском шоссе

Подземный переход на Воткинском шоссе

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход на Воткинском шоссе

Подземный переход на Воткинском шоссе

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 17

Подземный переход около собора Александра Невского

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход около собора Александра Невского

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход около собора Александра Невского

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле УдГУ

Фото: Максим Александров, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле Монтажного техникума

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Электротехника в Быту»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход возле магазина «Ашан»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход на Воткинском шоссе

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход на Воткинском шоссе

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Подземный переход на Воткинском шоссе

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ