Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Авиагавань не работала около двух часов.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

Как правило, аэропорты закрывают из-за опасности атаки БПЛА. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ситуацию не комментировал. Прошлой ночью над регионами России и акваторией Черного моря было сбито 122 беспилотника.