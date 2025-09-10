Администрацию Мишкинского района обязали выдать жилье семьям с детьми-инвалидами

Бирский межрайонный суд обязал администрацию Мишкинского района предоставить жилье на условиях социального найма трем семьям с инвалидами (двум из них — с детьми-инвалидами), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ-Уфа», надзорное ведомство считает, что районные власти своевременно не представили в министерство строительства и архитектуры Башкирии список семей, в которых есть страдающие тяжелыми формами хронический заболеваний. Такие семьи имеют право на получение бесплатного жилья вне очереди.

Весной администрация получила от прокуратуры представление с указанными нарушениями, а в июле местные чиновники попросили правительство республики выделить финансирование на социальные выплаты льготникам. Тогда же прокуратура подала три гражданских иска.

Ответчик в удовлетворении требований просил отказать, настаивая на отсутствие в районном бюджете необходимых средств. По мнению администрации, обязанность предоставить жилье на условиях социального найма лежит на региональном минстрое.

Суд посчитал, что хоть финансирование мер поддержки и лежит на бюджете республики, обеспечивать льготников жильем должен муниципалитет.

Идэль Гумеров