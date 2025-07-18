Прокуратура требует от администрации района в Башкирии выдать жилье льготникам

Бирский межрайонный суд рассмотрит три исковых заявления прокуратуры Мишкинского района к районной администрации. Надзорное ведомство просит суд обязать чиновников предоставить жилье семьям с детьми-инвалидами на условиях социального найма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Как узнал «Ъ-Уфа» от информированных источников, поводом для гражданских споров стало то, что администрация Мишкинского района не представила в региональное министерство строительства и архитектуры списки семей с детьми-инвалидами, страдающими тяжелыми хроническими заболеваниями.

В мае прокуратура внесла в администрацию района представление, указав на нарушения, а 1 июля районные чиновники обратились в кабмин с просьбой выделить дополнительные средства на социальные выплаты семьям-льготникам.

Судебные заседания пройдут 21 июля. Третьими лицами к разбирательствам привлечены правительство Башкирии, а также министерство финансов и министерство строительства и архитектуры.

Идэль Гумеров