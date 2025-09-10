Новосибирский индустриальный парк «Нова» получит субсидию в 250 млн рублей

Новосибирский индустриальный парк «Нова» получит федеральную субсидию на строительство промышленной инфраструктуры в размере 250 млн руб. Проект вошел в число получателей господдержки. Об этом сообщила АО «Корпорация развития Новосибирской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Индустриальный парк «Нова» находится в Октябрьском районе Новосибирска. Общая площадь составляет 32,2 га. Планируемое количество резидентов — более 40 компаний. Ожидаемый объем инвестиций — 20 млрд руб. Планируется, что будет создано свыше 2 тыс. рабочих мест. Резиденты смогут получить участки площадью от 30 соток до 30 га со всеми инженерными коммуникациями (электричество, газ, вода, дороги).

Как писал «Ъ-Сибирь», УК «Экоимпульс» намерена в течение 10 лет построить на территории Кемеровского округа индустриальный парк «Новый». Стоимость проекта составит не менее 650 млн руб., что позволит привлечь средства резидентов в сумме не менее 10 млрд руб.

Михаил Кичанов