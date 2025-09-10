В Курганской области ищут сбежавшего из СИЗО свердловчанина

Сбежавшего из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге Ивана Крюкова (внесен в список террористов и экстремистов), осужденного за попытку поджога военкомата, разыскивают в Курганской области. Информация об этом опубликована в официальном telegram-канале УМВД России по региону.

«Предположительно, беглец может находится на территории Курганской области», — говорится в сообщении.

Он может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Розыск ведет ГУФСИН России по Свердловской области.

Как сообщал «Ъ-Урал», 1 сентября 24-летние Иван Крюков (внесен в список террористов и экстремистов) и Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов) сбежали из екатеринбургского СИЗО 1 сентября. Они осуждены по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ (покушение на террористический акт, совершенное группой лиц). Одного из беглецов задержали ночью 8 сентября.