В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя пять часов

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности, который действовал с 5:06 до 10:16 мск. Уведомление об этом появилось в официальном приложении МЧС России.

Сообщений о закрытии аэропортов или сбитых дронах над территорией республики не поступало.

До этого режим беспилотной опасности в Татарстане объявляли 8 сентября — он действовал четыре часа. Сообщений о закрытии аэропортов или сбитых дронах над территорией республики также не было. Ранее аналогичный режим вводили 3 сентября с 7:09 по 11:11 мск и 1 сентября с 3:09 до 8:41 мск.

Одновременно с Татарстаном режим беспилотной опасности действовал в Чувашии — с 4:37 до 10:37 мск.

Сегодня Минобороны России сообщило об уничтожении и перехвате 122 украинских беспилотников с полуночи до 5:00 мск. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 21, 17 — над Крымом, 12 — над Воронежской областью. Еще 15 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря.

