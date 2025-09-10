В Челябинской области число пожаров выросло на треть

За восемь месяцев 2025 года в Челябинской области произошло 5,6 тыс. пожаров, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Ежедневно в среднем происходило 23 возгорания, сообщает пресс-служба областного государственного учреждения «Противопожарная служба Челябинской области».

При пожарах погибли 98 человек, в том числе шестеро детей, 36 пенсионеров и восемь инвалидов. Смертность оказалась на 11% меньше, чем за восемь месяцев 2024 года. При этом 46 человек скончались в состоянии алкогольного опьянения. Огонь уничтожил 513 зданий (+35% по сравнению с прошлым годом), 16 квартир, 95 единиц автотехники (+22%). В хозяйствах погибло 43 животных и почти 170 тыс. птиц (больше в 513 раз, чем в прошлом году).

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем (71% от общего количества), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (17%), нарушение правил устройства и эксплуатации отопительных печей (5%).

Виталина Ярховска