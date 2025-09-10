Россия прекратила договор о сотрудничестве с Украиной в культуре и образовании

Прекращено действие соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и образования с Украиной. Об этом сказано в сообщении МИД России, опубликованном на сайте официальных правовых актов. Соглашение было подписано в Москве 26 июля 1995 года, его действие прекратили 28 августа 2025-го.

После начала российской военной операции на Украине страны расторгли действия нескольких двусторонних соглашений. В частности, в феврале этого года Россия прекратила действие договора о безопасности мореплавания в Азовском море и в Керченском проливе, который был заключен с Украиной в 2012 году. В мае Украина расторгла соглашение с Россией о таможенном сотрудничестве.