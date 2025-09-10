Адвокаты арестованной за госизмену россиянки объяснили ее мотивы влюбленностью

Защита женщины, арестованной в Курске по делу о госизмене, объяснила мотивы ее действий романтической связью с военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает «РИА Новости».

В материалах суда приводятся слова адвоката. Утверждается, что фигурантка не планировала участвовать в боевых действиях на стороне украинской армии. «Ее желание попасть в Украину было обусловлено стремлением встретиться с любимым человеком», — сказано в заявлении. Защита попросила суд учесть эти обстоятельства.

Женщина была задержана военнослужащими ВС РФ в 100 м от позиций ВСУ. По данным следствия, в июле 2023 года она познакомилась в интернете с украинским военнослужащим, тот предложил перейти на сторону ВСУ. В следствии полагают, что она ответила согласием и впоследствии на автомобиле и пешком добралась до госграницы. Ее обнаружили с помощью дрона.