Суд в Курске арестовал россиянку по делу о госизмене

Россиянку обнаружили в 100 м от позиций ВСУ. Ей предъявлено обвинение в покушении на госизмену и незаконное пересечение госграницы. Суд в Курске отправил ее под арест, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, женщина в июле 2023 года познакомилась в интернете с украинским военнослужащим. Тот предложил ей вступить в вооруженные формирование и принять участие в боевых действиях против РФ, россиянка согласилась. Сначала на машине, затем пешком она добралась до места, где можно было незаконно перечень границу РФ. Ее с помощь БПЛА обнаружили российские военнослужащие, вскоре она была задержана. Где конкретно девушку задержали, не уточняется.

Россиянка сейчас находится в СИЗО. Согласно материалам, в деле также идет речь о поддельных документах, в том числе свидетельствах о рождении. Имя и какие-либо подробности о задержанной не приводятся.

В апреле сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданку РФ по подозрению в госизмене. По данным следствия, женщина переводила личные деньги для обеспечения ВСУ. По этой статье в России грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.