Михаил Пиотровский переназначен на должность гендиректора Эрмитажа

Премьер-министр России Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Господин Пиотровский будет занимать пост еще пять лет, следует из распоряжения.

Михаил Пиотровский — доктор исторических наук, академик и член президиума РАН, а также член Российской академии художеств. Входит в состав Совета при президенте по культуре и искусству, а также Совета при президенте по науке и образованию. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», орденом Александра Невского и орденом Дружбы.

В Эрмитаже господин Пиотровский работает с 1991 года. Сначала он был заместителем директора по научной работе, в 1992 году стал директором музея. До этого Эрмитаж возглавлял его отец Борис Пиотровский. Михаилу Пиотровскому 80 лет. В конце 2024 года он говорил, что собирается покинуть пост.