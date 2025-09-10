Проверявший поезд Москва — Петербург работник украл сумку с вещами на 1,6 млн рублей

Полицейские из управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу выявили сотрудника транспортной инфраструктуры, который украл сумку с вещами общей стоимостью более 1,6 млн рублей, проверяя герметизацию вагонов поезда Москва — Санкт-Петербург во время технической мойки. Об этом сообщили 10 сентября в пресс-службе ведомства.

В транспортную полицию обратилась 38-летняя москвичка, оставившая в высокоскоростном поезде сообщением Москва — Санкт-Петербург сумку с ювелирными украшениями, наручными часами, солнцезащитными очками и 1 тыс. долларов США.

Правоохранители провели расследование и установили, что забытые вещи во время технической мойки состава украл сотрудник транспортной инфраструктуры. Злоумышленник хранил чужое имущество у себя дома.

Сумму причиненного потерпевшей ущерба оценили более чем в 1,6 млн рублей, в связи с чем против похитителя возбудили дело по статье о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК). До суда мужчину отпустили под подписку о невыезде.

