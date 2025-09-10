В Непале до 11 сентября объявлен комендантский час

Армия Непала объявила комендантский час по всей стране. Режим будет отменен утром 11 сентября, сказано в документе армейского департамента по связям с общественностью и информации, передает местное издание Khabarhub.

Ограничения на передвижение будут действовать до 17:00 (14:15 мск) среды с продлением до 6:00 (3:15 мск) четверга. Решение непальской армии связано с сохраняющимися угрозами безопасности. В период действия ограничения движение разрешено только транспорту экстренных служб (скорая помощь, пожарная машина, автомобиль сил безопасности). Жителям рекомендовано оставаться дома.

Комендантский час и другие ограничения спровоцированы беспорядками, охватившими Катманду и другие крупные города Непала в результате акций протеста «Поколения Z». Демонстранты требовали разблокировки социальных сетей и критиковали правительство за коррупцию и экономические трудности. Накануне запрет на использование соцсетей был снят, однако акции не прекратились. Протестующие подожгли здания парламента, верховного суда и резиденцию президента Рамы Чандры Пауделя. Премьер Шарма Оли и несколько министров ушли в отставку.

