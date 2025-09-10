«В мире бушует большой пожар»

Признание Палестинского государства и новый миропорядок — в Нью-Йорке открывается юбилейная сессия Генеральной ассамблеи ООН. В центре внимания — выступление Дональда Трампа. Президент США неоднократно жестко критиковал эту организацию, в частности, за полную неспособность отвечать на кризисные ситуации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что сессия получится нестандартной.

Очередная сессия Генеральной ассамблеи ООН юбилейная, 80-я по счету. Председательствует на ней хорошо известная в России экс-глава МИД Германии Анналена Бербок. Наверное, самым ярким моментом будет выступление Дональда Трампа. Впрочем, запланировано оно на 23 сентября. То есть еще нескоро. Тем не менее, как мы видим, обстановка в мире не даст участникам заскучать.

Буквально за день произошел целый водоворот событий. Во Франции 9 сентября разразился правительственный кризис. В стране ожидаются масштабные протесты. К слову, президент Эмманюэль Макрон с трибуны ООН планирует признать Государство Палестина. Шаг очень спорный, который вряд ли поспособствует прочному миру на Ближнем Востоке. На этом фоне Израиль нанес удар по собранию лидеров «Хамаса» в столице Катара Дохе. Большинство из них, видимо, уничтожены. Событие беспрецедентное. Речь идет об очередной тонко спланированной операции. И, судя по всему, Дональд Трамп был в курсе. Хотя официальный Иерусалим это отрицает.

Тем не мене идем дальше. Такая страна, как Непал, известная в основном покорением Эвереста, вдруг неожиданно оказалось в заголовках мировых новостей совсем по-другому поводу. Зумеры или, как их еще называют, «поколение Z», то есть совсем молодые люди, подняли восстание и разгромили в результате чуть ли не всю страну. Причина — вроде бы запрет социальных сетей. Теперь они хотят установить свою власть. Непал может стать первым государством в мире во главе с правительством или режимом зумеров. Звучит, с одной стороны, вроде бы весело, но поводов для радости немного. При том, что перечислены далеко не все тревожные события. Где гарантия, что восстание зуммеров не вспыхнет еще где-нибудь?

В общем и целом в мире бушует большой пожар. ООН — как раз та организация, которая призвана его тушить. И лидеры, что приедут в Нью-Йорк, имеют исторический шанс найти соответствующее решение. Однако что-то подсказывает, они его не найдут. Ни для кого не секрет, что авторитет ООН снизился до критических отметок. Помимо пожара, который бушует в мире, расширяется и углубляется масштабный кризис международных институтов. Похоже, что реформированию они уже не подлежат. Так что логично будет торжественно объявить об их закрытии и создании чего-то нового.

Но и этого не последует по причине другого кризиса — идей. Хотя Дональд Трамп с его энергией может нечто похожее предложить — сломать повестку. Интересно, что США некоторым делегатам, в частности, из Ирана планируют ограничить режим пребывания, чтобы не ходили по Пятой авеню в модные бутики, которые недоступны на родине. Придется сидеть и доклады слушать не всегда интересные, скажем так.

Дмитрий Дризе