Самые большие зарплаты в Челябинске предлагают главным конструкторам и инженерам

В сентябре в Челябинске компании больше всего готовы платить главному конструктору на промышленном предприятии — от 140 тыс. руб. Чуть меньше — 130 тыс. руб. — предлагают ведущему инженеру, сообщает сервис SuperJob.

Главному конструктору в числе бонусов предлагают доставку служебным транспортом до места работы и частичную компенсацию оплаты детского сада. Ведущему инженеру собираются обеспечить компенсацию затрат на занятия спортом и танцами, а также различную материальную помощь: единовременные выплаты при рождении ребенка, премии к юбилейным датам, помощь в случае форс-мажорных обстоятельств.

В топ сентября по конкурентным зарплатам вошли также вакансии автослесаря кузовного ремонта (от 120 тыс. руб.), менеджера по продажам в юридической компании (до 120 тыс. руб.) и заведующего производством кулинарии (от 106 тыс. руб.). Последнему кандидату готовы предоставить премии, льготные обеды и расширенное медицинское обслуживание в частных клиниках.

Виталина Ярховска