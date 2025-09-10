В Акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в акватории Черного моря.

Катер был уничтожен силами Черноморского флота около 7:10 мск, уточняет пресс-служба военного ведомства.

За прошедшую ночь силы ПВО России сбили 15 беспилотников над акваторией Черного моря. В 6:22 мск мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. В 8:54 мск угроза была отменена. Всего над Россией в ночь на 10 сентября было сбито 122 дрона.