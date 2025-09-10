Долина: молодежь сейчас чаще слушает русскую музыку, чем иностранную
Нынешнее поколение подростков сократило прослушивание зарубежных песен, считает народная артистка России Лариса Долина. По ее словам, молодежь больше слушает русскую музыку.
По словам исполнительницы, ее публика «немного омолодилась», и на ее концерты стали приходить молодые люди. Госпожа Долина отметила, что у нее в программе только одна композиция на английском языке, посвященная джазу. «Молодежь сейчас повернулась к русской культуре, к русской музыке, к русскоязычным песням. Иностранную музыку слушают меньше»,— сказала она в интервью ТАСС.
В конце августа Минпросвещения опубликовало список патриотических песен, которые будут петь в школах на уроках музыки. В перечень вошли 37 композиций, в том числе «Моя Россия» певца Shaman (Ярослав Дронов), «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Родина» Сергея Трофимова.