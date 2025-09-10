Погода в Петербурге останется сухой и теплой 10 сентября

В Санкт-Петербурге 10 сентября ожидается сухая и теплая погода, сохраняющая антициклональные черты. «Санкт-Петербург: продолжается лето»,— озаглавил свой прогноз ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в Северной столице будут колебаться в диапазоне от +23 до +25 градусов, в Ленинградской области — от +21 до +26 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление останется на отметке 770 мм рт. ст., что выше нормы.

Температура воздуха в четверг, 10 сентября, составит от +12 до +14 градусов ночью и от +22 до +24 градусов днем.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что метеолето в Петербурге продлится до второй половины сентября.

Артемий Чулков