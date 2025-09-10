«Магнит» построит в Копейске распределительный центр за 5 млрд рублей

В Копейске началось строительство распределительного центра федеральной торговой сети «Магнит». Общая стоимость проекта превышает 5 млрд руб., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Комплекс будет включать мультитемпературные склады, автотранспортное предприятие и топливозаправочную станцию. Площадь распределительного центра превысит 44 тыс. кв. м. Комплекс рассчитан на обработку в среднем 680 т грузов и одновременное обслуживание 115 грузовых автомобилей в сутки. Объект будет обеспечивать товарами более 1,5 тыс. магазинов «Магнит» разных форматов в Челябинской области. Запуск распределительного центра позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март 2026 года.

В минсельхозе Челябинской области отмечают, что новый логистический комплекс позволит повысить доступность товаров в магазинах и расширить ассортимент продукции локальных поставщиков.