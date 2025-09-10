В Калужской области обломки БПЛА повредили фасад административного здания

В Калужской области ночью были сбиты БПЛА в Малоярославецком, Мещовском, Козельском и Бабынинском районах. На окраине Калуги обломки уничтоженного дрона незначительно повредили фасад административного здания. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша.

По данным Минобороны РФ, над территорией региона было уничтожено пять беспилотников. В общей сложности сегодня ночью средства ПВО сбили 122 БПЛА над 13 российскими регионами. Два человека были ранены в Ростовской области, в других регионах обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.