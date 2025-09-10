«Трактор» обыграл «Нефтехимика» и завоевал первую победу в сезоне

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу в матче с «Нефтехимиком» (Нижнекамск). Итоговый счет составил 4:3. Это первая победа «Трактора» в новом сезоне.

Матч прошел 9 сентября в Нижнекамске. В составе «Трактора» шайбами отличились Василий Глотов и Михаил Григоренко, которые оформили по дублю. Из «Нефтехимика» голы забили Владислав Барулин, Дамир Жафяров и Булат Шафигуллин.

Сейчас на счету «Трактора» два поражения и одна победа. Команда находится на первом месте Восточной конференции. Следующий матч «черно-белые» сыграют на выезде 11 сентября с СКА (Санкт-Петербург).

Ольга Воробьева