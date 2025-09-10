В 65% соцучреждений Свердловской области продукты поставляются с нарушением норм

Россельхознадзор в Свердловской области выяснил, что в 65% социальных учреждений продукты поставляются и принимаются с нарушениями норм. Как сообщили в управлении Уральского межрегионального ведомства, нарушения нашли в 560 из 850 проверенных объектов.

С начала года в регионе провели 419 проверок. Прослеживаемость продукции было невозможно установить, она поступала с измененными записями о сроках выработки и с продлением срока годности, также могли быть указаны недостоверные данные об упаковке.

Напомним, по результатам проверки у поставщика питания в школы Свердловской области ООО «ГлобусРесурс» выявили нарушения. Ранее в школе №178 в Екатеринбурге, для которой организация занималась поставками продуктов, отравились ученики.

Ирина Пичурина