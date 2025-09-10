«Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче» в октябре

Петербургский «Зенит» договорился со стамбульским «Фенербахче» о проведении товарищеской встречи в октябре, сообщает X Sports. О дате и месте проведения встречи сообщат дополнительно. Российский и турецкий клубы встречались между собой всего пять раз.

В плей-офф Лиги Европы сине-бело-голубые в 2019 году оказались сильнее соперника по сумме двух встреч — 4:1. В 2023-м году команды сыграли две товарищеские игры. В Стамбуле была ничья со счетом 2:2, в Петербурге «Зенит» одержал победу в серии пенальти. Последняя встреча между командами случилась в ноябре 2024 года, тогда российский клуб уступил в Турции со счетом 1:2.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ХК «Шанхай Дрэгонс» решил переманить болельщиков СКА, пообещав абсолютно бесплатно обменять любой мерч армейцев на фирменный шарф с логотипом «огнедышащих».

Андрей Маркелов