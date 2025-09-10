МВД: мигрантов-нелегалов начнут выдворять из России с 11 сентября

Иностранцы, утратившие законное основание для нахождения в России, могут урегулировать свой правовой статус в течение сегодняшнего дня. С 11 сентября их начнут выдворять из страны, заявили ТАСС в МВД.

10 сентября заканчивается срок действия указа президента РФ, предоставляющего таким иностранным гражданам возможность урегулировать ситуацию. Им надо обратиться в паспортно-визовый центр МВД по месту фактического проживания или в ближайшее его подразделение по вопросам миграции, а в Москве — в ММЦ «Сахарово». Это касается в том числе украинцев, которые могут получить вид на жительство или подать документы на получение гражданства России при наличии постоянной регистрации на Украине.

С 11 сентября в отношении указанных иностранцев «будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем», уточнили в МВД. Также им будет запрещено регистрировать брак или оформлять развод, устраивать детей в учебные учреждения, управлять автомобилями.

С 1 сентября вступили в силу изменения порядка миграционного учета в Москве и Подмосковье для трудовых мигрантов из безвизовых стран. Приехавшие работать в эти регионы должны установить мобильное приложение «Амина», указать в нем свое место пребывания и разрешить властям отслеживать их геолокацию. Трехдневное отсутствие сведений о геолокации грозит попаданием в реестр контролируемых лиц с последствиями в виде блокировки банковских карт, сотовой связи и возможной депортацией.

