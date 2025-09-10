Япония закрывает все шесть центров по содействию реформам в России

Кабмин Японии постановил закрыть все шесть японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генерального секретаря японского правительства Ёсимаса Хаяси. Решение принято «на фоне изменений ситуации внутри России и российско-японских отношений», а также — поскольку «центр в полной мере выполнил свою историческую роль».

«Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума,— подчеркнул Ёсимаса Хаяси. — В связи с этим решением, а также последующим отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны России, при уведомлении о закрытии мы вновь выразили российской стороне сожаление».

Также господин Хаяси призвал российскую сторону обеспечить безопасность сотрудников этих центров.

Центры содействия реформам были созданы в России в 2000 году (по данным японской стороны — еще в 1994-м) для проведения семинаров и лекций, помощи в подготовке кадров для народного хозяйства РФ, предоставления слушателям стажировок в Японии, организации курсов японского языка и др. 17 января 2025 года правительство РФ по инициативе МИДа прекратило действие подписанных в 2000 и 2003 годах меморандумов о работе этих центров.

Эрнест Филипповский