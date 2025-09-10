The Coca-Cola Company подала иск к южноосетинской ООО «Кока-кола Компании»

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company подал иск к зарегистрированному в Южной Осетии ООО «Кока-кола Компании». Иск зарегистрирован Арбитражным судом Москвы, однако еще не принят к рассмотрению, а суть исковых требований не раскрывается, сообщает «РИА Новости».

The Coca-Cola Company приостановила работу в России весной 2022 года. Структуры подконтрольной ей Coca-Cola HBC сосредоточились на локальных брендах. В рознице оригинальная Coca-Cola представлена за счет поставок из Ирана, Азербайджана и других стран.

Как сообщал «Ъ» в марте, новосибирская компания ПКВ в партнерстве с ООО «Кока-Кола Компании» начала предлагать ритейлерам поставки напитков под брендом Coca-Cola. Отраслевые эксперты полагают, что товарные знаки Coca-Cola действуют в России, несмотря на уход с локального рынка глобального игрока. Использование непосредственно их или сходных без договоренности с ним с высокой вероятностью будет нарушением.

Подробнее — в материале «Ъ» «Непризнанная газировка».

Влад Никифоров