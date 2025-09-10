China Southern Airlines восстановила авиасообщение между Уханем и Москвой

Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между административным центром китайской провинции Хубэй городом Ухань и Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на данные международных аэропортов Тяньхэ и Шереметьево. Данный маршрут был введен в июле 2014 года, однако был приостановлен в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Рейсы планируется выполнять на самолетах Airbus A350-900 дважды в неделю, по воскресеньям и вторникам. Полет из Москвы в Ухань займет примерно восемь часов с четвертью, а в обратном направлении — девять часов и пять минут.

Ранее сообщалось, что КНР намерена с 15 сентября ввести безвизовый режим для граждан РФ. Россияне смогут приехать в Китай без визы с целью бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

Эрнест Филипповский