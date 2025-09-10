Массовые протесты против политики Трампа пройдут 18 октября в США

Организаторы акции No Kings («Нет королям») против политики президента Дональда Трампа объявили, что 18 октября по всей территории США пройдут демонстрации. Они рассчитывают, что в протестах примут участие от 5 до 6 млн человек по всей стране.

На сайте акции говорится, что «миллионы людей вновь выйдут, чтобы продемонстрировать всему миру: у Америки нет королей, власть принадлежит народу».

Организаторы подчеркивают, что Дональд Трамп «удваивает свои усилия» по злоупотреблению властью, упоминая отправку военных, лишение избирателей права голоса и раздачу подарков миллиардерам.

Первые массовые протесты No Kings состоялись 14 июня, в день рождения Дональда Трампа и в день проведения военного парада в Вашингтоне.