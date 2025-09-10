AFP: СБ ООН проведет экстренное заседание по ударам Израиля по Катару 10 сентября

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 10 сентября в ответ на удары Израиля по представителям «Хамаса» в Катаре. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседников агентства, встреча, запланированная на 15:00 в Нью-Йорке (22:00 мск). Она будет проведена по просьбе, в частности, Алжира и Пакистана.

9 сентября Израиль нанес удары по Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро “Хамас”». Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в группировке сообщил о гибели лидеров, включая главу движения Халиля аль-Хайю и руководителя политбюро Халеда Машаля. Президент США Дональд Трамп сообщил, что решение об ударах принимал не он, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.