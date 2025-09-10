Трамп сообщил об освобождении похищенной «Хезболлой» россиянки

Президент США Дональд Трамп объявил об освобождении группировкой «Катаиб Хезболлах» гражданки России и Израиля Елизаветы Цурковой. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстона, чья сестра является гражданкой США, была только что освобождена группировкой “Катаиб Хезболлах”»,— написал президент Соединенных Штатов.

Господин Трамп добавил, что Елизавета Цуркова несколько месяцев подвергалась пыткам. Сейчас девушка находится в американском посольстве в Ираке.