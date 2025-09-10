Трамп: решение об ударах Израиля по Катару принял Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что удары Израиля по Катару 9 сентября были решением израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а не его. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Этим утром администрация Трампа была уведомлена военнослужащими Соединенных Штатов о том, что Израиль напал на “Хамас”, который, к сожалению, был расположен в участке Дохи, столицы Катара»,— написал президент США.

Президент США Добавил, что односторонние бомбардировки суверенного Катара не помогают Израилю или США в достижении их целей, несмотря на то, что уничтожение «Хамаса», который «извлекает выгоду из страданий» жителей Газы, является достойной целью.

9 сентября Израиль нанес удары по Дохе. В МИД Катара сообщили, что под атаку попали дома, где проживали «несколько членов политического бюро “Хамас”». Телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в группировке сообщил о гибели лидеров, включая главу движения Халиля аль-Хайю и руководителя политбюро Халеда Машаля.