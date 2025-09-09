Боб Хартли: здорово, что выиграли первые игры дома

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли положительно оценил старт нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции 9 сентября.

Напомним, что 5 сентября игрой «Локомотива» и «Трактора» стартовал новый сезон. В том матче ярославская команда одержала победу и забрала Кубок Открытия. 9 сентября состоялась вторая игра «железнодорожников»: «Локомотив» обыграл «Северсталь» со счетом 4:1.

«Очень понравилось, как ребята отдавались игре. Каждый игрок внес свою лепту в эту победу. Была очень быстрая игра. Понравилось, как мы сражались около обоих ворот. И здорово, что выиграли первые игры дома. Сейчас предстоит длинная поездка у нас. Но хорошо, что начали с двух побед перед нашими болельщиками»,— сказал Боб Хартли.

По ходу игры 9 сентября в составе «Локомотива» произошли изменения: в звене с Байроном Фрэзом и Ильей Николаевым вместо Ярослава Лихачева вышел Александр Волков. Как пояснил наставник, Волков хорошо показал себя на тренировках и заслужил шанс.

«Волков очень хорошо выглядел и усердно тренировался. И показывал, что он достоин быть в составе. Не так много сыграл на предсезонке, но за счет своей работы на тренировке показывал, что ему можно доверить. И после первого периода решили, что можно добавить скорости, а он быстрый игрок. Так получилось, что сразу забили, но это не говорит ничего про Лихачева — он тоже хороший игрок, но просто решили дать возможность сыграть Волкову»,— объяснил главный тренер.

В конце игры с «Северсталью» «Локомотив» реализовал большинство, чего ранее в этом сезоне не удавалось. По словам Боба Хартли, для большинства в команде огромную роль играет нападающий Артур Каюмов, который сейчас восстанавливается после травмы, поэтому пока шансы получают другие игроки.

«Мы продолжаем процесс улучшения большинства. Сегодня было достаточно хороших моментов, чтобы забить больше, чем один гол, но главное — победа, и мы этому рады»,— ответил Хартли.

При этом он добавил, и Каюмов, и Никита Кирьянов, также восстанавливающийся после лечения, поедут на выездную серию. Оба уже тренируются в общей группе. Журналисты уточнили, стоит ли ждать на ближайших матчах вратаря Алексея Мельничука и защитника Даниила Мисюля, который пока вне состава.

«Каждый из ребят из нашей группы заслужил быть в составе. Поэтому ждем, когда появится возможность. Речь просто о том, чтобы под каждого соперника выпускать оптимальный состав. Ребята хорошо все работали, поэтому заслужили»,— сказал наставник.

Следующий матч «Локомотива» состоится 12 сентября в Санкт-Петербурге. Ярославская команда встретится с шанхайскими «Драконами».